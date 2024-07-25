В течение суток, 25 июля, на Харьковщине от российских обстрелов пострадали шестеро гражданских. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

В частности, 25 июля в 10:00 оккупанты нанесли авиационный удар по с. Русская Лозовая Харьковского района. Телесные повреждения получили два человека. Предварительно, российская армия ударила по населенному пункту УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Также сегодня примерно в 12:30 врагом был осуществлен обстрел с. Волоховское Чугуевского района. Загорелись жилые дома. Ожоги и ранения получил 43-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.

Кроме того, около 17:25 ВС РФ нанесли авиаудары по с. Пристин Купянского района. Получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 72 лет и 69-летняя женщина. Повреждено домовладение. По предварительным данным, войска рф применили по селу два КАБ-250.

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытоживают в прокуратуре.

Харківщина: росіяни вдарили по Руській Лозовій, двоє постраждалих