За потасовку со стрельбой в сотрудника СБУ в столице задержали трех
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За потасовку со стрельбой, во время которой ранили сотрудника СБУ, задержаны три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"В Киеве правоохранители задержали трех человек, которые устроили потасовку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник спецслужбы", - сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в четверг, 3 мая, на автостоянке на улице Вишняковской в Дарницком районе столицы.
"Представители комиссии, в состав которой входили сотрудник Государственной аудиторской службы, КП "Киевпарктранссервис", а также сотрудник СБУ, прибыли на указанную автостоянку с целью проведения контрольного замера отведенного под паркоместа участка", - рассказали в прокуратуре.
Указанные действия, как отмечается, проводились в рамках уголовного производства и были санкционированы судом.
"Во время этой проверки между группой мужчин, которые представляли интересы владельца автостоянки, и членами комиссии возник конфликт. Во время потасовки указанные мужчины совершили нападение на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его", - добавили в ведомстве.
Трех участников конфликта задержали на месте происшествия. "Это граждане Украины, один из них - уроженец иностранного государства. Все трое - жители столицы", - отметили в прокуратуре.
Раненого сотрудника спецслужбы, как сообщается, госпитализировали.
"Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевской местной прокуратурой №2 им готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст. 296 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.
Напомним, 3 мая в Киеве задержали участника драки в Дарницком районе Киева, где в результате конфликта пострадал оперативник спецслужбы.