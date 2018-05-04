За потасовку со стрельбой в сотрудника СБУ в столице задержали трех

"В Киеве правоохранители задержали трех человек, которые устроили потасовку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник спецслужбы", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в четверг, 3 мая, на автостоянке на улице Вишняковской в ​​Дарницком районе столицы.

"Представители комиссии, в состав которой входили сотрудник Государственной аудиторской службы, КП "Киевпарктранссервис", а также сотрудник СБУ, прибыли на указанную автостоянку с целью проведения контрольного замера отведенного под паркоместа участка", - рассказали в прокуратуре.

Указанные действия, как отмечается, проводились в рамках уголовного производства и были санкционированы судом.

"Во время этой проверки между группой мужчин, которые представляли интересы владельца автостоянки, и членами комиссии возник конфликт. Во время потасовки указанные мужчины совершили нападение на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его", - добавили в ведомстве.

Трех участников конфликта задержали на месте происшествия. "Это граждане Украины, один из них - уроженец иностранного государства. Все трое - жители столицы", - отметили в прокуратуре.

Раненого сотрудника спецслужбы, как сообщается, госпитализировали.

"Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевской местной прокуратурой №2 им готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст. 296 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

Напомним, 3 мая в Киеве задержали участника драки в Дарницком районе Киева, где в результате конфликта пострадал оперативник спецслужбы.