За сутичку зі стріляниною у працівника СБУ в столиці затримали трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За сутичку зі стріляниною, під час якої поранили працівника СБУ, затримано трьох осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
"У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які влаштували сутичку з комісією чиновників, в результаті якої отримав поранення співробітник спецслужби", - повідомили у відомстві.
Інцидент стався у четвер, 3 травня, на автостоянці на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі столиці.
"Представники комісії, до складу якої входили працівник Державної аудиторської служби, КП "Київпарктранссервіс", а також співробітник СБУ, прибули на вказану автостоянку з метою проведення контрольного заміру відведеної під паркомісця ділянки", - розповіли у прокуратурі.
Вказані дії, як зазначається, проводилися в межах кримінального провадження та були санкціоновані судом.
"Під час цієї перевірки між групою чоловіків, які представляли інтереси власника автостоянки, та членами комісії виник конфлікт. Під час сутички вказані чоловіки вчинили напад на співробітника спецслужби, а один із зловмисників дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив постріл в бік правоохоронця, поранивши його", - додали у відомстві.
Трьох учасників конфлікту затримали на місці події. "Це громадяни України, один з них - уродженець іноземної держави. Всі троє - мешканці столиці", - зауважили у прокуратурі.
Пораненого співробітника спецслужби, як повідомляється, госпіталізували.
"Наразі нападники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Київською місцевою прокуратурою №2 їм готується повідомлення про підозру за ч.4 ст. 296 КК України. Слідчі дії тривають", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 3 травня у Києві затримали учасника бійки в Дарницькому районі Києва, де в результаті конфлікту постраждав оперативник спецслужби.