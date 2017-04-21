За год поголовье свиней в Украине сократилось на 10,5% - АЖУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102001 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155761 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116189 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103548 просмотра

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За год поголовье свиней в Украине сократилось на 10,5% - АЖУ

За год поголовье свиней в Украине сократилось на 10,5% - АЖУ

Киев  •  УНН

 • 11147 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине за год поголовье свиней сократилось на 10,5% - до 6,3 млн голов, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию животноводов Украины.

Так, в ассоциации констатировали, что на сегодня в Украине показатель поголовья свиней на человека снизился ниже исторического минимума, зафиксированного в 2005 году, - 0,15 свиньи на человека.

К примеру, в Дании, где количество поголовья свиней достигает 12 млн голов, показатель поголовья свиней на человека составляет 2 свиньи на человека.

Также, в АЖУ отметили, что ключевым фактором снижения поголовья свиней в Украине на сегодня сложная эпизоотическая ситуация с АЧС.

"И Госпродпотребслужба со своими задачами справляется, и Министерство аграрной политики и продовольствия контролирует процесс, и в регионах ситуация находится под контролем!? При этом ключевым фактором падения поголовья (а значит и налогов, доходов, рабочих мест) стала не рыночная коньюнктура, а стремительное развертывание эпизоотии африканской чумы свиней", - отметили в АЖУ.

Напомним, как сообщал УНН, в Минюсте зарегистрировали новую инструкцию по борьбе с АЧС.

Также напомним, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили украинских фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Также политик считает, что в попытках побороть АЧС профильные органы власти уже потеряли очень много времени.

"Если можно так сказать, то в вопросе АЧС мы прошли точку невозврата. На этапе, когда эпидемию надо было локализовать, Держпродспоживслужба - бездействовала, была занята своей реформой. Отменив ветеринарную полицию, на замену этому органу не было предложено никакой альтернативы. А сегодня уже нечего локализовать, потому что на карте Украины не остались области, которая не пострадала от АЧС", - сказал он и добавил, что главную причину трагических последствий АЧС, видит в некомпетентности контролирующих органов.

Украинские Национальные Новости

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