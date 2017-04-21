За год поголовье свиней в Украине сократилось на 10,5% - АЖУ

Так, в ассоциации констатировали, что на сегодня в Украине показатель поголовья свиней на человека снизился ниже исторического минимума, зафиксированного в 2005 году, - 0,15 свиньи на человека.

К примеру, в Дании, где количество поголовья свиней достигает 12 млн голов, показатель поголовья свиней на человека составляет 2 свиньи на человека.

Также, в АЖУ отметили, что ключевым фактором снижения поголовья свиней в Украине на сегодня сложная эпизоотическая ситуация с АЧС.

"И Госпродпотребслужба со своими задачами справляется, и Министерство аграрной политики и продовольствия контролирует процесс, и в регионах ситуация находится под контролем!? При этом ключевым фактором падения поголовья (а значит и налогов, доходов, рабочих мест) стала не рыночная коньюнктура, а стремительное развертывание эпизоотии африканской чумы свиней", - отметили в АЖУ.

Напомним, как сообщал УНН, в Минюсте зарегистрировали новую инструкцию по борьбе с АЧС.

Также напомним, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили украинских фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Также политик считает, что в попытках побороть АЧС профильные органы власти уже потеряли очень много времени.

"Если можно так сказать, то в вопросе АЧС мы прошли точку невозврата. На этапе, когда эпидемию надо было локализовать, Держпродспоживслужба - бездействовала, была занята своей реформой. Отменив ветеринарную полицию, на замену этому органу не было предложено никакой альтернативы. А сегодня уже нечего локализовать, потому что на карте Украины не остались области, которая не пострадала от АЧС", - сказал он и добавил, что главную причину трагических последствий АЧС, видит в некомпетентности контролирующих органов.