За рік поголів’я свиней в Україні скоротилося на 10,5% - АТУ

Так, у асоціації констатували, що на сьогодні в Україні показник поголів’я свиней на людину знизився нижче історичного мінімуму, зафіксованого у 2005 році, – 0,15 свині на людину.

До прикладу, у Данії, де кількість поголів’я свиней сягає 12 млн голів, показник поголів'я свиней на людину становить 2 свині на людину.

Також, в АТУ відзначили, що ключовим фактором зниження поголів'я свиней в Україні на сьогодні є складна епізоотична ситуація із АЧС.

"І Держпродспоживслужба зі своїми завданнями справляється, і Міністерство аграрної політики та продовольства контролює процес, і в регіонах ситуація знаходиться під контролем!? При цьому ключовим фактором падіння поголів’я (а значить й податків, доходів, робочих місць) стала не ринкова кон’юнктура, а стрімке розгортання епізоотії африканської чуми свиней", - зазначили в АТУ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Мін’юсті зареєстрували нову інструкцію щодо боротьби з АЧС.

Також нагадаємо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.

За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили українських фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

Також політик вважає, що у спробах побороти АЧС профільні органи влади вже втратили дуже багато часу.

“Якщо можна так сказати, то у питанні АЧС ми пройшли точку незворотності. На етапі, коли епідемію треба було локалізовувати, Держпродспоживслужба — бездіяла, була зайнята своєю реформою. Скасувавши ветеринарну поліцію, на заміну цьому органу не було запропоновано жодної альтернативи. А сьогодні вже немає чого локалізовувати, бо на мапі України не лишилися області, яка б не постраждала від АЧС”, — сказав він і додав, що головну причину трагічних наслідків АЧС, вбачає у некомпетентності контролюючих органів.