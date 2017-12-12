За год было зафиксировано 17 нарушений языковых квот на радио - Нацсовет

"В течение года было зафиксировано 17 нарушений, языковых квот. За одно из первых нарушений был назначен штраф в размере 200 тыс. гривен, радиокомпания штраф оплатила. Про штраф может заявить любой... каждая третья песня в эфире должна быть на украинском языке. Также следует отметить, что ни одна из этих радиостанций не обратилось в суд, потому что понимают, что решение правильное", - сообщил Артеменко.

Так, крупнейший штраф был выписан радио Эра FM в размере более 300 тыс. гривен.

Как сообщал УНН, квота украиноязычных песен на радио выросла до 30%.