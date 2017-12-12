За рік було зафіксовано 17 порушень мовних квот на радіо - Нацрада

"Протягом року було зафіксовано 17 порушень, мовних квот. За одне з перших порушень був призначений штраф у розмірі 200 тис. гривень, радіокомпанія штраф оплатила. Про штраф може заявити будь-хто, кожна третя пісня в ефірі має бути українською мовою. Також слід відмітити, що жодна з цих радіостанцій не звернулась до суду, бо розуміють, що рішення правильне", - повідомив Артеменко.

Так, найбільший штраф був виписаний радіо Ера FM, у розмірі понад 300 тисяч гривень.

Як повідомляв УНН, квота україномовних пісень на радіо зросла до 30%.