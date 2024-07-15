В минувшие выходные в водоемах Украины утонуло 66 человек, из них 10 - дети. Всего с начала года на водных объектах погибло 672 человека.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В Украине в минувшие выходные на водоемах, погибли 66 человек, включая 10 детей. Большинство инцидентов произошло в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

К счастью, удалось спасти 11 человек, среди которых четверо детей. С начала 2024 года на водоемах страны уже погибли 672 человека, включая 76 детей.

Напомним,

В Ивано-Франковской области на реке Днестр утонули 3 человека, тела которых нашли и подняли на поверхность водолазы-спасатели, сообщили в ГСЧС Украины.