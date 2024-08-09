Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие трое суток украинские военные особенно результативно пополнили обменный фонд, передает УНН.

"... отдельно я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда - берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена. Это очень важно и за прошедшие трое суток - особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе", - сообщил Зеленский.

Вместе с тем, Президент Украины не уточнил, на каком из направлений был пополнен обменный фонд.

На днях Telegram-каналы сообщали, что ВСУ удалось взять большое количество пленных на территории рф. Однако данная информация пока официально не подтверждена.

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