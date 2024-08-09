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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За последние 10 лет народ эрзя потерял 200 тыс. человек на территории рф

За последние 10 лет народ эрзя потерял 200 тыс. человек на территории рф

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 08:18  •  2186 просмотра

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Старейшина народа эрзя заявил о потере 200 тысяч представителей за последние 10 лет из-за политики РФ. Критическая ситуация с изучением эрзянского языка в школах, выделяется лишь 45 минут в неделю.

Старейшина народа эрзя - инязор эрзянского народа, председатель общества эрзя в Украине "Ěrzäń val" Боляень Сиресь говорит, что на территории рф было потеряно 200 тысяч представителей его народа, из-за политики Путина. Об этом он сказал во время брифинга по случаю Международного дня коренных народов мира, передает УНН.

Народ эрзя является опасностью для рф, потому что существование наших народов является угрозой для существования рф, ведь Россия - это переформатированный СССР. Причиной распада этой империи были мы - порабощенные народы. Последние 20 лет москва активно занимается уничтожением народов. В первую очередь уничтожается язык, особенно начиная с 2017 года, когда путин объявил, что нельзя заставлять ребенка изучать родной язык

- Сиречь.

Он говорит, что сейчас положение критическое. На изучение эрзянского языка в национальных школах выделяется 45 мин. в неделю, в некоторых случаях может быть 1-2 урока в неделю. "За последние 10 лет народ эрзя потерял 200 тысяч человек, и так у всех народов, именно поэтому такие народы как мы, объединились в Лигу свободных наций. Эта Лига работает во всем мире, но фактически никого не слышно. У украинцев и у нас есть только одна проблема - это москва", - добавил Сиресь.

Напомним,

С 1994 года, по инициативе ООН, сегодня проходят мероприятия по случаю Международного дня коренных народов мира.

Целью этого события является сохранение культуры и прав коренных народов, которые всегда проживали на определенной территории, сохранили свою идентичность, и культурные ценности. Ведь во многих странах мира коренные народы подвергаются ассимиляции.

На сегодняшний день к коренным народам относят около 370 миллионов жителей нашей планеты, проживающих в 80 странах мира.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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