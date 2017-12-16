За полтора часа в Закарпатской области подтопило еще 500 га угодий
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. По состоянию на 18:30 16 декабря площади сельхозугодий, подтопленных в результате паводка в Закарпатской области, составляют 2485 гектаров, что на 500 гектаров больше, чем было зафиксировано по состоянию на 17:00. Обновленную информацию о последствиях стихии на Закарпатье обнародовал на своем сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.
"По состоянию на 18:30 в целом подтоплено 25 населенных пунктов, в том числе: около 800 дворов, около 2485 гектаров сельскохозяйственных угодий. Кроме того, зафиксировано три сдвига", - говорится в сообщении Г.Москаля.
В то же время, в Закарпатской ОГА сообщают, что практически по всей территории Закарпатья осадки прекратились. В горных районах вода пошла на убыль, в низменных - паводковая волна еще не достигла пика.
По реке Тиса (крупнейшая водная артерия Закарпатской области) угрозы подтоплений населенных пунктов нет, однако возможен выход воды на пойму и подтопление сельскохозяйственных угодий. В низовьях рек Боржава и Латорица максимальный пик подъема воды ожидается в ночь с субботы на воскресенье и в воскресенье. По реке Латорица до достижения исторического максимума катастрофического паводка 2001 года не хватает 50 см. Запас дамбы здесь составляет до 1 метра.
Погибших или пропавших без вести, а также разрушений частного сектора или объектов социальной сферы в результате паводка нет.
Напомним, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.