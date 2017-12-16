За півтори години на Закарпатті підтопило ще 500 га угідь
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 18:30 16 грудня площі сільгоспугідь, підтоплених внаслідок паводку на Закарпатті, становлять 2485 гектарів, що на 500 гектарів більше, ніж було зафіксовано станом на 17:00. Оновлену інформацію щодо наслідків негоди на Закарпатті щойно оприлюднив на своєму сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.
"Станом на 18:30 загалом підтоплено 25 населених пунктів, у тому числі: близько 800 дворогосподарств, близько 2485 гектарів сільськогосподарських угідь. Окрім того, зафіксовано три зсуви", – йдеться у повідомленні Г.Москаля.
Водночас, у Закарпатській ОДА інформують, що практично по всій території Закарпаття опади припинилися. У гірських районах вода пішла на спад, у низинних – паводкова хвиля ще не досягла піку.
Щодо річки Тиса (найбільша водна артерія Закарпатської області) загрози підтоплень населених пунктів немає, однак можливий вихід води на заплаву й підтоплення сільськогосподарських угідь. У низинах річок Боржава та Латориця максимальний пік підйому води очікується в ніч із суботи на неділю та в неділю. Щодо річки Латориця до досягнення історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року не вистачає 50 см. Запас дамби тут становить до 1 метра.
Загиблих чи зниклих безвісти, а також руйнувань приватного сектору чи об’єктів соціальної сфери внаслідок паводка немає.
Нагадаємо, через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей.