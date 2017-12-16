За півтори години на Закарпатті підтопило ще 500 га угідь

"Станом на 18:30 загалом підтоплено 25 населених пунктів, у тому числі: близько 800 дворогосподарств, близько 2485 гектарів сільськогосподарських угідь. Окрім того, зафіксовано три зсуви", – йдеться у повідомленні Г.Москаля.

Водночас, у Закарпатській ОДА інформують, що практично по всій території Закарпаття опади припинилися. У гірських районах вода пішла на спад, у низинних – паводкова хвиля ще не досягла піку.

Щодо річки Тиса (найбільша водна артерія Закарпатської області) загрози підтоплень населених пунктів немає, однак можливий вихід води на заплаву й підтоплення сільськогосподарських угідь. У низинах річок Боржава та Латориця максимальний пік підйому води очікується в ніч із суботи на неділю та в неділю. Щодо річки Латориця до досягнення історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року не вистачає 50 см. Запас дамби тут становить до 1 метра.

Загиблих чи зниклих безвісти, а також руйнувань приватного сектору чи об’єктів соціальної сфери внаслідок паводка немає.

Нагадаємо, через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей.