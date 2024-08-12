За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

За первые шесть месяцев 2024 года группа компаний FAVBET уплатила в украинскую экономику более 3,15 млрд грн: свыше 3,1 млрд грн налогов и еще 41,3 млн лицензионных платежей, передает УНН.

Оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков легальной игорной индустрии Украины, FAVBET продолжает увеличивать объемы благотворительной помощи по нескольким направлениям — от поддержки украинской армии и пострадавших от войны до развития образовательных инициатив, содействия медицине и участия в общенациональных сборах.

В первой половине 2024 года на благотворительность и нужды ВСУ со стороны FAVBET было выделено более 143 млн грн. Всего с начала полномасштабной войны в Украине группа компаний FAVBET при участии фонда FAVBET Foundation передала ВСУ и другим Силам обороны свыше 280 автомобилей и более чем 650 дронов различного типа.

"FAVBET — это ответственный бизнес, который стремится иметь положительное влияние не только на рынок, но и на общество, в котором функционирует. В этом году мы планируем расширять большинство собственных благотворительных программ и продолжать реагировать на срочные гуманитарные потребности", — рассказывают в FAVBET.

Как сообщалось ранее, в июле 2024 года группа компаний FAVBET вместе с сотнями других украинских бизнесов присоединилась к сбору в пользу "Охматдета" после российской ракетной атаки 8 июля, передав 10 млн грн на восстановление поврежденных корпусов и закупку нового оборудования.

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