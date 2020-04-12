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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53999 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63405 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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За первые месяцы 2020 года в украинский бюджет поступило более миллиарда гривен экологического налога

За первые месяцы 2020 года в украинский бюджет поступило более миллиарда гривен экологического налога

Киев  •  УНН

 • 19754 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За январь-февраль 2020 года общая сумма поступлений экологического налога в украинский бюджет составила 1 139 941,1 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Так, за январь-февраль 2020 года поступило 11 39 941,1 тыс. грн, из них:

- Экологический налог, который взимается за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения (за исключением выбросов в атмосферный воздух двуокиси углерода) (код 19010100) - 529 937,0 тыс. грн;

- Экологический налог, который взимается за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения (код 19011000) - 296 152,9 тыс. грн;

- Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты (код 19010200) - 36 805,5 тыс. грн;

- Поступления от размещения отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья (код 19010300) - 277 045,7 тыс. грн.

Напомним, что в прошлом году в украинский бюджет поступило более 5 млрд грн экологического налога.

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