За первые месяцы 2020 года в украинский бюджет поступило более миллиарда гривен экологического налога
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За январь-февраль 2020 года общая сумма поступлений экологического налога в украинский бюджет составила 1 139 941,1 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
Так, за январь-февраль 2020 года поступило 11 39 941,1 тыс. грн, из них:
- Экологический налог, который взимается за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения (за исключением выбросов в атмосферный воздух двуокиси углерода) (код 19010100) - 529 937,0 тыс. грн;
- Экологический налог, который взимается за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения (код 19011000) - 296 152,9 тыс. грн;
- Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты (код 19010200) - 36 805,5 тыс. грн;
- Поступления от размещения отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья (код 19010300) - 277 045,7 тыс. грн.
Напомним, что в прошлом году в украинский бюджет поступило более 5 млрд грн экологического налога.