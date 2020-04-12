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За перші місяці 2020 року в український бюджет надійшло понад мільярд гривень екологічного податку

За перші місяці 2020 року в український бюджет надійшло понад мільярд гривень екологічного податку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. За січень-лютий 2020 року загальна сума надходжень екологічного податку до українського бюджету склала 1 139 941,1 тис. грн. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Так, за січень-лютий 2020 року надійшло 1 139 941,1 тис. грн, з них:

- Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) ( код 19010100) – 529 937,0 тис. грн;

- Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (код 19011000) – 296 152,9 тис. грн;

- Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (код 19010200) – 36 805,5 тис. грн;

- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) – 277 045,7 тис. грн.

Нагадаємо, що минулого року в український бюджет надійшло понад 5 млрд грн екологічного податку.

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