За период российской агрессии освобождено или найдено 3 тыс. 136 человек - Ю. Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня освобождено или найдено 3 тыс. 136 украинских пленных, 416 пропали без вести. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает УНН.
"К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день. Незаконно удерживаются в Донецке и Луганске 118 наших героев. Но подтвержденных мест, наших заложников около 60 человек ", - сказал он.
Кроме того, по его словам, освобождено или найдено 3 тыс. 136 человек, пропавшими без вести числятся 416 человек.