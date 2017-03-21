За период российской агрессии освобождено или найдено 3 тыс. 136 человек - Ю. Тандит

"К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день. Незаконно удерживаются в Донецке и Луганске 118 наших героев. Но подтвержденных мест, наших заложников около 60 человек ", - сказал он.

Кроме того, по его словам, освобождено или найдено 3 тыс. 136 человек, пропавшими без вести числятся 416 человек.