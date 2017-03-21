За період російської агресії звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб - Ю. Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На сьогодні звільнено або знайдено 3 тисячі 136 українських полонених, 416 зникли безвісти. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, передає УНН.
“На жаль, кількість заручників зростає на сьогоднішній день. Незаконно утримуються в Донецьку і Луганську 118 наших героїв. Але підтверджених місць, наших заручників близько 60 осіб”, — сказав він.
Крім того, за його словами, звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб, зниклими безвісти вважаються 416 осіб.