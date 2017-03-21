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За період російської агресії звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб - Ю. Тандіт

За період російської агресії звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб - Ю. Тандіт

Київ • УНН

 • 9264 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На сьогодні звільнено або знайдено 3 тисячі 136 українських полонених, 416 зникли безвісти. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, передає УНН.

“На жаль, кількість заручників зростає на сьогоднішній день. Незаконно утримуються в Донецьку і Луганську 118 наших героїв. Але підтверджених місць, наших заручників близько 60 осіб”, — сказав він.

Крім того, за його словами, звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб, зниклими безвісти вважаються 416 осіб.

 

Українські Національні Новини

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