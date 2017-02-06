За последнюю неделю в Донецкую область поступило около 40 грузовиков гумпомощи

"С 31 января и на 9:00 утра 6 февраля в логистический центр гуманитарной помощи в Краматорске поступило около 40 грузовиков гуманитарной помощи из всех областей Украины", - написал П.Жебривский.

Он отметил, что грузовики продолжают прибывать в Донецкую область. По его словам, вся помощь документируется, учитывается и перенаправляется не только в Авдеевку, а во все населенные пункты Донецкой области, расположенные на линии столкновения и страдают от обстрелов - от Светлодарска до Широкино.

"Часть этой помощи перенаправляем в Святогорск, где размещены жители Авдеевки, в частности, дети, которые из-за обстрелов временно выехали из города", - сообщил глава ВГА.



П.Жебривский поблагодарил всех, кто помогает и поддерживает людей на линии столкновения.

Напомним, к централизованному электроснабжению подключили всех жителей Авдеевки, также в Авдеевке восстановили водоснабжение.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.