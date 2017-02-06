За останній тиждень на Донеччину надійшло близько 40 вантажівок гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Від 31 січня і на 9 годину ранку 6 лютого на Донеччину надійшло близько 40 вантажівок гуманітарної допомоги з усіх областей України. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Від 31 січня і на 9 годину ранку 6 лютого до логістичного центру гуманітарної допомоги у Краматорську надійшло близько 40 вантажівок гуманітарної допомоги з усіх областей України”, — написав П.Жебрівський.
Він зазначив, що вантажівки продовжують прибувати на Донеччину. За його словами, уся допомога документується, обліковується і перенаправляється не тільки в Авдіївці, а в усі населені пункти Донеччини, розташовані на лінії зіткнення і потерпають від обстрілів — від Світлодарська до Широкиного.
“Частину цієї допомоги перенаправляємо до Святогірська, де розміщено мешканці Авдіївки, зокрема, дітей, які через обстріли тимчасово виїхали з міста,” — повідомив голова ВЦА.
П.Жебрівський подякував усім, хто допомагає та підтримує людей на лінії зіткнення.
Нагадаємо, до централізованого електропостачання підключили всіх жителів Авдіївки також в Авдіївці відновили водопостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.