За неделю около 60 случаев: спикер Таврического направления заявил, что враг продолжает сброс с дронов боеприпасов с химическим веществом

Российские войска продолжают сброс с беспилотников боеприпасов с химическим отравляющим веществом "хлорпикрин", за минувшие сутки зафиксировано 5 таких случаев - все на Запорожском направлении, а за прошедшую неделю враг около 60 раз применил это химическое вещество. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

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"Сейчас все чаще противник нарушает Конвенцию о запрещении применения химического оружия. И за вчерашние сутки зафиксировано еще 5 случаев сброса с беспилотников боеприпасов с химическим отравляющим веществом "хлорпикрин" - все они приходятся на Запорожском направлении. А за прошедшую неделю россияне около 60 раз применили химическое это вещество", - рассказал спикер ОСГВ "Таврия".

Лиховий указал, что это "их оружие, можно сказать, "последней надежды", когда они не могут выбить наших защитников с их позиций артиллерией, авиацией и FPV-дронами, они их пытаются выкурить вот этими гранатами с веществом слезоточиво-душительного действия".

На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер