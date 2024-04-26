За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка

Прошедшие сутки на Херсонщине прошли под постоянным вражеским огнем, россияне били по 21 населенному пункту. В результате прилетов повреждены 6 частных домов многоэтажки и детсад, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Проскудин в эфире телемарафона, передает УНН.

Сутки на Херсонщине прошли под постоянным вражеским огнем. Вчера российские войска били по 21 населенному пункту области. Среди них, конечно, и Херсоны, Береславы, Белозерка, Михайловка, Антоновка, Новогоронцовка, Ольга и все остальные - сообщил Проскудин.

По его словам, в результате прилетов повреждены: 6 частных домов, многоэтажки, торговый центр, детсад, здание сельского предприятия и автомобили.

Пострадала очень Белозерка вчера, четверо пострадавших, мужчина 57 лет доставили в больницу, еще одному местному жителю помощь оказали на месте. И в больницу вчера также обратились два человека, которые накануне попали под обстрел, их госпитализировали - добавил он.

Также он рассказал, что вблизи села Сокирковка, на трассе оккупанты сбросили с дрона взрывной предмет на грузовик. Пострадал водитель, сейчас он в среднем состоянии тяжести, находится в больнице.

Били россияне и по Антоновке. Каждый день туда бьют. В результате чего загорелся дом. Прибыли наши спасатели, пожарные, и в этот момент оккупанты снова открыли огонь. Пострадал один из спасателей и женщина, которая также была в момент обстрела, находилась во дворе соседнего дома - говорит Проскудин.

Он добавил, что сегодня всю ночь и утро россияне продолжают огонь. "Также взрывную травму и ранения получил 34-летний мужчина. Он был в собственном доме. Сейчас скорая его доставила в медучреждение". - завершил председатель Херсонской ОГА.

Напомним,

Враг атаковал пригород Херсона, подожгли жилой дом и нанесли ущерб спасателям ударами беспилотников.