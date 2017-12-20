За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 военнослужащих, еще 6 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО, боевики 32 раза нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ранения получили пятеро военнослужащих, еще один получил боевую травму, двое погибли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 32 раза нарушили режим тишины. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. В результате боевых действий не обошлось без потерь с нашей стороны. Ранения получили пятеро военнослужащих, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла двух защитников ”, - говорится в сообщении.
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Ситуация в районе проведения АТО в вечернее время стабилизировалась, однако оставалась неспокойной. Боевики вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные минометы.
На Луганском направлении, по темное время суток, боевики из 120-мм минометов обстреляли оборонительные укрепления сил АТО на подступах к Майского, а из стрелкового оружия беспокоил защитников Станицы Луганской.
На Донецком направлении, с минометов 82-го калибра и гранатометов противник вел огонь по украинским позициям в районе Новотроицкого, Лебединского и шахты Бутовка. Из вооружения БМП и пулеметов боевики нарушали перемирие вблизи Гнутово, а из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали украинских военнослужащих, которые держат оборону у Верхнеторецком и Старогнатовка.
Напомним, 18 декабря около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего среди мирного населения есть жертвы, количество которых устанавливается.