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За минулу добу в зоні АТО загинули 2 військовослужбовці, ще 6 зазнали поранень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Минулої доби у зоні проведення АТО, бойовики 32 рази порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів поранень зазнали п’ятеро військовослужбовців, ще один отримав бойову травму, двоє загинули, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 32 рази порушили режим тиші. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. У результаті бойових дій не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранень зазнали п’ятеро військовослужбовців, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила двох захисників”, - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у районі проведення АТО у вечірній час стабілізувалася, проте залишалася неспокійною. Бойовики збройних формувань так званих “Л/ДНР” на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені міномети.

На Луганському напрямку, за темної пори доби, бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли оборонні укріплення сил АТО на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї турбував захисників Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку, із мінометів 82-го калібру і гранатометів противник вів вогонь по українських позиціях у районі Новотроїцького, Лебединського і шахти Бутівка. З озброєння БМП та кулеметів бойовики порушували перемир’я поблизу Гнутового, а з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали українських військовослужбовців, які тримають оборону біля Верхньоторецького та Старогнатівки.

Нагадаємо, 18 грудня близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого серед мирного населення є жертви, кількість яких встановлюється.

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