За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

“На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали”, — говорится в сообщении.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитниках Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому города активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. С гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

Отмечено, что на других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“В результате вражеских обстрелов одного военного сил АТО было ранено. Он доставлен в военно-медицинское учреждения и оказана необходимая врачебная помощь”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, украинские военные сбили российский беспилотник в зоне АТО.