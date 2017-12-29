За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали”, — йдеться в повідомленні.
На Приазов’ї бойовики, вели вогонь із 82-мм мінометів та піхотного озброєння по захисниках Павлополя і Талаківки. У передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався ворожий снайпер, який обстрілював опорні пункти української армії. З гранатометів та легкого піхотного озброєння агресор вів вогонь по оборонних укріпленнях довкола Верхньоторецького, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу шахти Бутівка.
Зазначено, що на інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Унаслідок ворожих обстрілів одного військового сил АТО було поранено. Його доставлено до військово-медичної установи та надано необхідну лікарську допомогу”, — повідомили у штабі.
Як повідомляв УНН, українські військові збили російський безпілотник у зоні АТО.