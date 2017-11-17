За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

“Оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга. С небольшими перерывами, около трех часов боевики обстреливали наши оборонительные укрепления с 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганского. Всего было выпущено более 90 мин. Также вечером под обстрелы из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарова. Провоцировал противник украинских воинов со стрелкового оружия и в районе Крымского.

На Донецком направлении наиболее беспокойно было на Приазовье. Противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Со 120-мм миномета бил по защитниках Павлополя и Широкино. Украинские позиции в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО у Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.

“В целом, за прошедшие сутки, оккупанты 22 раза нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал”, — сообщили в пресс-службе.