За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий

“Оперативна обстановка в районі проведення АТО дещо ускладнилася. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга. З невеликими перервами, близько трьох годин бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Також увечері під обстріли з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Макарового. Провокував противник українських воїнів зі стрілецької зброї й у районі Кримського.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно було на Приазов’ї. Противник застосував артилерію калібру 152-мм поблизу Водяного. Зі 120- мм міномету бив по захисниках Павлополя і Широкиного. Українські позиції у передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО біля Новотроїцького, а під кінець доби незаконні збройні формування обстрілювали з великокаліберних кулеметів оборонців Старогнатівки.

“Загалом, за минулу добу, окупанти 22 рази порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав”, — повідомили у прес-службі.