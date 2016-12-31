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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 48 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 48 вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне российские боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Мариупольском направлении со 120 и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

На Луганском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты стреляли по Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

На Донецком направлении из стрелкового оружия - по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцево, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.

В Районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков отражено, противник понес потери и отступил.

В общем за прошедшие сутки произошло 48 обстрелов.

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