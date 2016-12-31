За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 48 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне российские боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении со 120 и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.
На Луганском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты стреляли по Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.
На Донецком направлении из стрелкового оружия - по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцево, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.
В Районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков отражено, противник понес потери и отступил.
В общем за прошедшие сутки произошло 48 обстрелов.