За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 48 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За минулу добу у зоні російські бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових. передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.
На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї — по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.
На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї — по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецькому та Опитному.
В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив.
Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів.