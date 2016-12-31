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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 48 ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. За минулу добу у зоні російські бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових. передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї — по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї — по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецькому та Опитному.

В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив.

Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів.

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