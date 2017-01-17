За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Один из военных ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
Враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях.
На Мариупольском - с 82 миллиметровых минометов - Павлополь. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкино.
На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия - урочище Слоев Угол, Станицу Луганскую и Новозвановку.
На Донецком - из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
За минувшие сутки зафиксировано 41 обстрел.
Одного нашего военного ранили.