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За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный

За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный

Киев • УНН

 • 6399 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Один из военных ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

Враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях.

На Мариупольском - с 82 миллиметровых минометов - Павлополь. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкино.

На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия - урочище Слоев Угол, Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком - из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

За минувшие сутки зафиксировано 41 обстрел.

Одного нашего военного ранили.

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