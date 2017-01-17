За минулу добу у зоні АТО поранено одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових. Один із військових поранений, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
Ворог продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках.
На Маріупольському — з 82 міліметрових мінометів — Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.
На Луганському — з гранатометів та стрілецької зброї — урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.
На Донецькому — з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.
За минулу добу зафіксовано 41 обстріл.
Одного нашого військового поранено