За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил боевую травму

“В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска продолжали огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения, при этом одиночно применяя минометы различных калибров”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник бил из 120-миллиметровых минометов вблизи Новоалександровки. А минометы калибра 82 миллиметра боевики применяли у Новотошковского и Крымского.

“Кроме того, днем, в результате обстрела пророссийских наемников вблизи Новозвановки получил боевую травму один наш военный”, — отметили в пресс-службе.

На Донецком направлении вечером и ночью оккупанты трижды обстреливали укрепления сил АТО с пехотного вооружения и минометов у Зайцево. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.

На Приморском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия врага оказались позиции украинской армии в окрестностях Старогнатовки и Павлополя.

“Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму”, — сообщили в штабе.