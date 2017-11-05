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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10035 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71153 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109664 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111850 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101933 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил боевую травму

За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил боевую травму

Киев  •  УНН

 • 10952 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска продолжали огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения, при этом одиночно применяя минометы различных калибров”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник бил из 120-миллиметровых минометов вблизи Новоалександровки. А минометы калибра 82 миллиметра боевики применяли у Новотошковского и Крымского.

“Кроме того, днем, в результате обстрела пророссийских наемников вблизи Новозвановки получил боевую травму один наш военный”, — отметили в пресс-службе.

На Донецком направлении вечером и ночью оккупанты трижды обстреливали укрепления сил АТО с пехотного вооружения и минометов у Зайцево. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.

На Приморском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия врага оказались позиции украинской армии в окрестностях Старогнатовки и Павлополя.

“Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму”, — сообщили в штабе.

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