За минулу добу у зоні АТО один військовослужбовець отримав бойову травму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав бойову травму, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжували вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування, при цьому поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів”, — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку противник бив із 120-міліметрових мінометів неподалік Новоолександрівки. А міномети калібру 82 міліметри бойовики застосовували біля Новотошківського та Кримського.
“Крім того, вдень, у результаті обстрілу проросійських найманців поблизу Новозванівки отримав бойову травму один наш військовий”, — зазначили у прес-службі.
На Донецькому напрямку увечері і вночі окупанти тричі обстрілювали укріплення сил АТО із піхотного озброєння та мінометів біля Зайцевого. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.
На Приморському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворога опинились позиції української армії на околицях Старогнатівки і Павлополя.
“Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український захисник отримав бойову травму”, — повідомили у штабі.