За минувшие сутки в зоне АТО 2 военнослужащих получили ранения

“На протяжении прошлых суток обстрелы позиций сил АТО со стороны пророссийских боевиков не утихали. Хотя интенсивность вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения несколько снизилась, все же российско-террористические бандформирования 35 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. Дважды, в том числе и запрещенные минского соглашениями артиллерийские системы”, — говорится в сообщении.

Приморское направление: 15 раз вчера противник открывал огонь по украинским воинам на этом участке фронта, значительно активизировавшись с наступлением сумерек. Так, с минометов калибра 120 мм, 82 мм и стрелкового оружия боевики обстреливали наши опорные пункты под Красногоровкой. Рядом, в районе Марьинки, бандиты также применяли 82-мм минометы и гранатометы. Там же вел огонь вражеский снайпер. Неспокойно на том направлении было и вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березовой и Чермалыка, где НВФ били традиционно с разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. У Водяного и Широкино враг также стрелял из БМП и 82-мм минометов.

Донецкое направление: на этой части линии соприкосновения боевики зачастую применяли оружие против украинских воинов, которые держат оборону на подступах к Авдеевки. В южном и восточном пригородах этого населенного пункта противник бил по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорных пунктов сил АТО враг вечером достаточно интенсивно обстреливал из минометов, в том числе калибра 120 мм. А северо-восточнее по одному нарушению боевиками условий неприменении оружия зафиксировано в районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого. Там бандиты применяли пехотное вооружение.

Луганское направление: здесь прошедшие сутки зафиксировано 8 фактов использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец. У Крымского также вела огонь вражеская БМП.

“В результате боевых действий за прошедшие сутки 2 бойцов Украинской армии получили ранения”, — отметили в штабе.