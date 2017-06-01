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За минулу добу у зоні АТО 2 військовослужбовці отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Впродовж минулої доби проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції українських військових. Під час бойових дій минулої доби 2 бійців отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу у зоні АТО 2 військовослужбовці отримали поранення

“Впродовж минулої доби обстріли позицій сил АТО з боку проросійських бойовиків не вщухали. Хоч інтенсивність ворожих збройних провокацій вздовж усієї лінії розмежування дещо знизилась, все ж російсько-терористичні бандформування 35 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України. Двічі, зокрема, й заборонені Мінськими угодами артилерійські системи”, — йдеться в повідомленні.

Приморський напрямок: 15 разів вчора противник відкривав вогонь по українських воїнах на цій ділянці фронту, значно активізувавшись із настанням сутінок. Так, із мінометів калібру 120 мм, 82 мм і стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші опорні пункти під Красногорівкою. Поруч, в районі Мар’їнки, бандити також застосовували 82-мм міномети та гранатомети. Там же вів вогонь ворожий снайпер. Неспокійно на тому напрямку було й поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Березового та Чермалика, де НЗФ били традиційно з різнокаліберної стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Біля Водяного та Широкиного ворог також стріляв з БМП та 82-мм мінометів.

Донецький напрямок: на цій частині лінії зіткнення бойовики найчастіше застосовували зброю проти українських воїнів, котрі тримають оборону на підступах до Авдіївки. У південному та східному передмістях цього населеного пункту противник бив по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. Один з опорних пунктів сил АТО ворог ввечері досить інтенсивно обстрілював з мінометів, зокрема й калібру 120 мм. А північно-східніше по одному порушенню бойовиками умов незастосування зброї зафіксовано в районі Верхньоторецького, Зайцевого та Троїцького. Там бандити застосовували піхотне озброєння.

Луганський напрямок: тут минулої доби зафіксовано 8 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Новозванівки та станції Донець. Біля Кримського також вела вогонь ворожа БМП.

“В результаті бойових дій минулої доби 2 бійців Українського війська зазнали поранень”, — зазначили у штабі.

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