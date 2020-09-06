За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордный прирост случаев инфицирования коронавирусом

"В мире отмечен рекордный прирост количества заражений коронавирусом. За минувшие сутки в мире вирус обнаружили у 304 626 человек. В лидерах по количеству заражений США, Бразилия, Индия, Россия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за 24 часа выявили 304 626 инфицированных. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда за сутки прирост составил 304 351 зараженных.

"При этом число фиксируемых в сутки смертельных случаев сократилось почти вдвое. Если 14 августа скончались 10 135 инфицированных больных, то за истекшие 24 часа в мире умерли 5637 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что больше всего зараженных и смертельных случаев - в США: у 6,2 млн человек диагностировали коронавирус и 188,5 тысячи скончались. На втором месте - Бразилия, где 4,1 млн случаев заражения и умерли уже 126,2 тысячи человек. Далее, Индия, где также более 4,1 млн заражений, 70,6 тысячи смертей. При этом, в Индии резко растет ежедневный прирост числа заболевших.

Напомним, в Украине на утро 6 сентября зафиксировано уже 135 894 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 2107.