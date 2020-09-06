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За минулу добу у світі зафіксували рекордний приріст випадків інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. За минулу добу у світі зафіксували рекордний приріст кількості заражених коронавірусом - 304 626 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

За минулу добу у світі зафіксували рекордний приріст випадків інфікування коронавірусом

"У світі відзначений рекордний приріст кількості заражень коронавірусом. За минулу добу у світі вірус виявили у 304 626 осіб. У лідерах за кількістю заражень США, Бразилія, Індія, Росія", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за 24 години виявили 304 626 інфікованих. Попередній рекорд був поставлений 14 серпня, коли за добу приріст склав 304 351 заражений.

"При цьому, число фіксованих на добу смертельних випадків скоротилося майже вдвічі. Якщо 14 серпня померли 10 135 інфікованих хворих, то за минулі 24 години у світі померло 5637 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найбільше заражених і смертельних випадків  - у США: у 6,2 млн осіб діагностували коронавірус і 188,5 тисяч померли. На другому місці - Бразилія, де 4,1 млн випадків зараження і померли вже 126,2 тисячі осіб. Далі, Індія, де також більш 4,1 млн заражень, 70,6 тисячі смертей. При цьому, в Індії різко зростає щоденний приріст числа хворих.

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 вересня зафіксовано вже 135894 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 2107.

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