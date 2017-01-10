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За прошедшую неделю в Одесской области гриппом и ОРВИ заболели более 17 тыс. человек

За прошедшую неделю в Одесской области гриппом и ОРВИ заболели более 17 тыс. человек

Киев • УНН

 • 8672 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшую неделю в медицинские учреждения Одесской области с заболеванием гриппом и ОРВИ обратились 17100 пациентов. Об этом корреспонденту УНН сообщила Людмила Красницкая эпидемиолог Одесского областного управления здравоохранения.

На сегодня эпидемиологический порог в области превышен на 19%. Наибольший уровень заболеваемости отмечается среди детей - 58% в таких городах как Одесса, Белгород-Днестровский, а также в Белгород-Днестровском районе.

В среднем за неделю с диагнозом гонконгский грипп за помощью к медикам обращаются 50 больных. На данный момент во всех медицинских учреждениях области введен режим карантина.

Напомним, как сообщал УНН, почти 6 тыс. больных гриппом и ОРВИ зарегистрировали за первую неделю 2017 года в Закарпатской области.

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