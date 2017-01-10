За минулий тиждень на Одещині грипом та ГРВІ захворіло більше 17 тис. осіб

Станом на сьогодні епідеміологічний поріг в області перевищено на 19%. Найбільший рівень захворюваності зафіксовано серед дітей - 58% в таких містах як Одеса, Білгород-Дністровський, а також у Білгород-Дністровському районі.

У середньому за тиждень із діагнозом гонконгський грип за допомогою до медиків звертаються 50 хворих. На даний момент у всіх медичних закладах області введено режим карантину.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 6 тис. хворих на грип та ГРВІ зареєстрували за перший тиждень 2017 р. на Закарпатті.