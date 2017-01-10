За минулий тиждень на Одещині грипом та ГРВІ захворіло більше 17 тис. осіб
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 січня. УНН. За минулий тиждень до медичних установ Одеської області із захворюванням на грип та ГРВІ звернулося 17 100 пацієнтів. Про це кореспонденту УНН повідомила Людмила Красницька епідеміолог Одеського обласного управління охорони здоров'я.
Станом на сьогодні епідеміологічний поріг в області перевищено на 19%. Найбільший рівень захворюваності зафіксовано серед дітей - 58% в таких містах як Одеса, Білгород-Дністровський, а також у Білгород-Дністровському районі.
У середньому за тиждень із діагнозом гонконгський грип за допомогою до медиків звертаються 50 хворих. На даний момент у всіх медичних закладах області введено режим карантину.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 6 тис. хворих на грип та ГРВІ зареєстрували за перший тиждень 2017 р. на Закарпатті.