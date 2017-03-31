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За прошлый год украинский премьер получил 281 тыс зарплаты

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках выполнения требований законодательства подал электронную декларацию за 2016 год. В украинском правительстве сообщили о доход государя за прошлый год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Согласно декларации, заработная плата Владимир Гройсман в 2016 году составила 281 тыс. Его доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тыс. ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что большая часть дохода Премьер-министра Украины по 2016 полученная в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, сложившейся в результате разделения участка, ранее указанной в электронной декларации В.ГРОЙСМАН 2015 года . От указанных операций главой правительства получено 11,130 млн грн.

Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих В.ГРОЙСМАН объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет поступило 4200000 грн.

Указывают, что из полученных доходов В.Гройсман уплатил в прошлом году более 1500000 грн налогов.

"Доходы жены премьер-министра Украины по 2016 составили 1625000 грн, из которых 1400000 грн. - доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности ", - добавили в правительстве.

Кроме того, отмечают, что в 2016 году супругами Гройсман не покупали объектов недвижимого имущества, движимого имущества и нематериальных активов.

Как сообщал УНН, В.Гройсман подал подал свою электронную декларацию о доходах за прошлый 2016 год.

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