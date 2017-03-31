За минулий рік український прем'єр отримав 281 тис.грн зарплатні

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках виконання вимог законодавства подав електронну декларацію за 2016 рік. В українському уряді повідомили про дохід державця за минулий рік, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

“Згідно декларації, заробітна плата Володимира Гройсмана у 2016 році склала 281 тис.грн. Його дохід включає також проценти по депозитам, розміщеним у українських банках, в розмірі 154 тис.грн.,” — йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що переважна частина доходу Прем’єр-міністра України за 2016 рік отримана внаслідок відчуження належного йому автомобіля та земельної ділянки, сформованої в результаті поділу ділянки, раніше вказаної у електронній декларації В.Гройсмана за 2015 рік. Від зазначених операцій очільником Уряду отримано 11,130 млн грн.

Додатково від здачі в оренду належних В.Гройсману об’єктів нерухомого майна, які є у його власності вже багато років надійшло 4,2 млн грн.

Вказують, що з отриманих доходів В.Гройсман сплатив у минулому році більше 1,5 млн грн податків.

“Доходи дружини Прем’єр-міністра України за 2016 рік склали 1,625 млн грн, з яких 1,4 млн грн. — доходи від ведення Оленою Гройсман підприємницької діяльності,” — додали в уряді.

Крім того, зазначають, що у 2016 році подружжям Гройсман не купували об’єктів нерухомого майна, рухомого майна та нематеріальних активів.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман подав подав свою електронну декларацію про доходи за минулий 2016 рік.

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