"ЗА Майбутнє" требует застраховать работников образования и поднять зарплаты учителям - Москаленко

"Чтобы поддержать педагогов, депутатская группа партии "ЗА Майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который застрахует жизнь всех работников сферы образования: учителей, поваров, уборщиц. Обязательное государственное страхование - это самое малое, что сегодня власть может для них сделать. Наша команда настаивает на безотлагательном голосовании этого законопроекта в Раде, а от правительства - немедленного выделения средств на страхование педагогов из стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу", - отметил Москаленко.

Кроме того, он обратил внимание на безответственную подготовку власти Киевской области к учебному году.

"Когда отзвенели первые звонки в школах, можно констатировать КОДА очередной раз проигнорировала интересы общин области. Образовательная отрасль Киевской области снова осталась один на один со своими проблемами. Ведь, руководители области не сумели решить проблему надлежащего обеспечения педагогов и школьников средствами индивидуальной защиты. Для того, чтобы оперативно решать эти проблемы, обеспечить финансирование соответствующих мероприятий в учебных учреждениях, представители КОДА должны были просчитать и найти объем дополнительных финансовых ресурсов, необходимый для обеспечения защитными масками, антисептиками для рук, дезинфекционными средствами для поверхностей в целом по области и в разрезе каждого отдельного органа местного самоуправления", - сказал лидер "ЗА Майбутнє" в Киевской области.

Москаленко объяснил, что расходы на подготовку учебного года в вопросе безопасности ожидаются значительные.

"Ведь, безопасная осень в учебных заведениях - это не просто температурный скрининг и бутылка дезинфектора на входе, а индивидуальные средства защиты каждому, кто там находится. А еще - увеличение количества уборщиков, которые должны обеспечить непрерывный процесс дезинфекции помещений", - отметил он.

Также Москаленко акцентировал, что областная власть так и не осознала уровня ответственности, которая лежит сегодня на их плечах.

"КОДА не осознала, что в результате их бездействия под угрозой может оказаться жизнь наших детей, педагогов. Мне, как отцу школьницы, это особенно болит, поэтому будем поднимать этот вопрос перед Премьер-министром Украины и министром образования и науки Украины", - заявил он.