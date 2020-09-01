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“ЗА Майбутнє” вимагає застрахувати працівників освіти та підняти зарплати вчителям - Москаленко

Київ • УНН

 • 11979 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Депутатська група “ЗА Майбутнє” у ВР зареєструвала законопроекти про обов’язкове страхування освітян, а також про підвищення зарплат учителям. Про це заявив керівник Київської обласної організації партії “За Майбутнє” Ярослав Москаленко, передає УНН.

“ЗА Майбутнє” вимагає застрахувати працівників освіти та підняти зарплати вчителям - Москаленко

“Щоб підтримати освітян, депутатська група партії „ЗА Майбутнє“ зареєструвала у Верховній Раді законопроект, який застрахує життя усіх працівників сфери освіти: вчителів, кухарів, прибиральниць. Обов’язкове державне страхування — це найменше, що сьогодні влада може для них зробити. Наша команда наполягає на невідкладному голосуванні цього законопроекту в Раді, а від уряду — негайного виділення коштів на страхування освітян із стабілізаційного фонду для фінансування заходів із протидії коронавірусу”, — наголосив Москаленко.

Окрім того, він звернув увагу на безвідповідальну підготовку влади Київщини до навчального року.

“Коли віддзвеніли перші дзвоники в школах, можна констатувати: КОДА вчергове проігнорувала інтереси громад області. Освітня галузь Київщини знову залишилась сам на сам зі своїми проблемами. Адже, керманичі області не зуміли вирішити проблему належного забезпечення освітян і школярів засобами індивідуального захисту. Для того, щоб оперативно вирішувати ці проблеми, забезпечити фінансування відповідних заходів у навчальних установах, представники КОДА мали прорахувати та віднайти обсяг додаткових фінансових ресурсів, необхідний для забезпечення захисними масками, антисептиками для рук, дезінфекційними засобами для поверхонь загалом по області та у розрізі кожного окремого органу місцевого самоврядування”, — сказав лідер “ЗА Майбутнє” на Київщині.

Москаленко пояснив, що витрати на підготовку навчального року у питанні безпеки очікуються значні.

“Адже, безпечна осінь у навчальних закладах — це не просто температурний скринінг та пляшка дезінфектора на вході, а індивідуальні засоби захисту кожному, хто там перебуває. А ще — збільшення кількості прибиральників, які мають забезпечити безперервний процес дезінфекції приміщень”, — зазначив він.

Також Москаленко акцентував, що обласна влада так і не усвідомила рівня відповідальності, яка лежить сьогодні на їхніх плечах.

“КОДА не усвідомила, що внаслідок їхньої бездіяльності під загрозою може опинитися життя наших дітей, освітян. Мені, як батькові школярки, це особливо болить, тому будемо піднімати це питання перед Прем’єр-міністром України та Міністром освіти і науки України”, — заявив він.

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