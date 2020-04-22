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За несколько недель Украина войдет в тройку самых современных диджитализированных стран - Зеленский

За несколько недель Украина войдет в тройку самых современных диджитализированных стран - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 20852 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В ближайшие недели Украина войдет в тройку самых современных стран в направлении диджитализации. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.

"Появилось отдельное даже министерство. И сейчас, модно говорить, "диджитализация" всей страны. У нас появилось очень много нового. И мы действительно, я вам скажу, в ближайшие недели войдем в тройку самых современных стран в этом направлении", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в "Дие" уже есть электронный паспорт, права, техпаспорт и студенческий билет.

"А будет потом все. Кроме электронной подписи. Будет вся твоя недвижимость, весь твой бизнес. Все это будет. Все, что может быть. Там где-то новых около восьми электронных документов готовится. Одна из главных задач моих стала - выборы следующего президента должны быть электронными. Ну, иметь такую возможность", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил о намерениях оцифровать 100% государственных услуг за 3 года для преодоления коррупции.

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