За кілька тижнів Україна увійде в трійку найбільш сучасних діджиталізованих країн - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Найближчими тижнями Україна увійде в трійку найсучасніших країн в напрямку діджиталізації. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
“З’явилось окреме навіть міністерство. І зараз, модно казати, “діджиталізація” усієї країни. У нас з’явилось дуже багато нового. І ми дійсно, я вам скажу, найближчими тижнями увійдемо в трійку найсучасніших країн в цьому напрямку”, - сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що в “Дії” вже є електронний паспорт, права, техпаспорт і студентський квиток.
“А буде потім все. Окрім електронного підпису. Буде вся твоя нерухомість, весь твій бізнес. Все це буде. Все, що може бути. Там десь нових біля восьми електронних документів готується. Одна з головних задач моїх стала - вибори наступного президента повинні бути електронними. Ну, мати таку можливість”, - додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив про наміри оцифрувати 100% державних послуг за 3 роки для подолання корупції.