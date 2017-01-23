По факту обстрела машины патрульными в Днепре начали служебное расследование
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 января. УНН. По факту обстрела машины патрульными, которую вчера ночью в Днепре похитил неизвестный, начали служебное расследование. Об этом во время брифинга сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, передает УНН-Центр.
Как рассказали на брифинге, похититель оказался трезвым. Сейчас он задержан, работают следователи.
Напомним, вчера, 22 января, три экипажа патрульных полицейских Днепра обстреляли авто, которым незаконно завладел злоумышленник. Когда водитель "ВАЗ 2101" проигнорировал неоднократные требования остановиться, правоохранители обстреляли колеса угнанного автомобиля. "ВАЗ 2101" с пробитыми тремя колесами, топливным баком, двигателем и аккумулятором доехал от Донецкого шоссе до ул. Моторная, где остановился".