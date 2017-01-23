За фактом обстрілу автівки патрульними у Дніпрі розпочали службове розслідування

Як розповіли на брифінгу, викрадач виявився тверезим. Наразі він затриманий, працюють слідчі.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, три екіпажі патрульних поліцейських Дніпра обстріляли авто, яким незаконно заволодів зловмисник. Коли водій “ВАЗ 2101” проігнорував неодноразові вимоги про зупинку, правоохоронці обстріляли колеса викраденого автомобіля. “ВАЗ 2101” з пробитими трьома колесами, паливним баком, двигуном і акумулятором доїхав із Донецького шосе до вул.Моторна, де зупинився і намагався втекти з місця злочину".