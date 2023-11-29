За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович
Киев • УНН
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.
За два последних года количество предприятий по изготовлению протезов увеличилось вдвое, в месяц они производят около 2 тысяч протезов нижних конечностей и 200 изделий для верхних конечностей. Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает УНН.
Детали
Министр сообщила, что за два последних года в Украине запротезовано более 20 тысяч человек, среди которых как гражданские, так и военные. В Украине насчитывается около 80 предприятий для изготовления протезов - это вдвое больше, чем было до полномасштабного вторжения. В месяц они изготавливают около 2 тысяч протезов нижних конечностей и около 200 изделий для верхних конечностей, и производство будет увеличиваться. При этом этом, к некоторым предприятиям уже есть очереди желающих, а с загрузкой всех производителей можно ознакомиться онлайн благодаря специально разработанному дашборду.
По ее словам, увеличивается финансирование программ протезирования: если в этом году на эти цели было выделено около 3 млрд гривен, то в следующем предусмотрено 4,5 млрд гривен. Для пострадавших гражданских стоимость протезов нижних конечностей составляет 300 тысяч гривен, а верхних - 600 тысяч гривен. Для военных эта стоимость значительно увеличивается и составляет около 1 млн гривен за протез нижней конечности и 1,5 млн гривен для верхней. Кроме того, военные, которые принимали участие в боевых действиях, могут воспользоваться программой для получения протеза повышенного протезирования, где стоимость протеза достигает 2 млн гривен.
В то же время, продолжают работать благотворительные фонды, которые собирают деньги на протезирование военных и закупать зарубежные протезы еще более высокого класса.
Мы обеспечиваем средний хороший вариант, который будет эргономичным и обеспечит функционал. Но некоторые люди хотят получить совсем другое, что не покрывается государственными фондами. Государство может закупить "шевроле", которое будет обеспечивать базовые потребности. Это хорошее авто, но рядом с ним есть еще "мерседес"
Она рассказала, что социальные работники сопровождают лиц, которым нужно протезирование и помогают выбрать то или иное предприятие в зависимости от потребностей. В то же время, команда терапевтов, которая работает с этим человеком, рекомендует, какой именно протез нужен.
Также она рассказала, что в крупнейших учреждениях здравоохранения, где проходит реабилитация раненых, будут работать социальные работники. В ближайшей перспективе количество подобных заведений будет составлять около 100.
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За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.
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