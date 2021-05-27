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По поручению Кличко и Густелева “Киевавтодор” установил ржавые фонарные столбы за 150 млн грн - эксперт

Киев • УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По поручению городского головы Киева Виталия Кличко и его заместителя Александра Густєлєва коммунальная корпорация "Киевавтодор" установила низкокачественные ржавые фонарные столбы, потратив на это 150 млн бюджетных гривен. Об этом сообщил блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов, передает УНН со ссылкой на "5 канал".

По поручению Кличко и Густелева “Киевавтодор” установил ржавые фонарные столбы за 150 млн грн - эксперт

"Кличко со своим заместителем Густелевым, в прошлом руководителем "Киевавтодора", не зная, на чем еще заработать бюджетных денег, решили сделать это на установке бывших в употреблении столбов освещения. С их "легкой руки" коммунальная корпорация за пять лет установила киевлянам 2748 дефектных электроконструкций на сумму 151 млн грн", – сообщил он.

По его словам, спихнуть вину на подрядчика за некачественную работу не выйдет, мол, по факту установки опор на объектах строительства все работы были приняты и оплачены КК "Киевавтодор" полностью, претензий к качеству не было – и ни слова о несоответствии проектам.

"Но фактически устанавливали столбы ржавыми, где подкрашенными, где замазанными мастикой. В то же время они стоили на 34-38% дороже реальной стоимости. А согласно документам, 42% заключенных с подрядчиками договоров не имеют гарантий на проведенные работы, то есть даже фирмы, которые устанавливали "новые-старые" опоры, не гарантируют качество. Только представьте, сколько денег из бюджета города тратят на обслуживание и замену таких фонарей!", – отметил Сазонов.

Блогер также рассказал, что нарушения были выявлены в результате аудита в самой КГГА, где заявили, что "закупка и принятие проведенных строительно-монтажных работ по установке / замене опор на металлические, защищены методом горячего цинкования тип ОКС-12 и ОКС-18 в 2015-2020 гг." выполнена некачественно.

"Аудитор составил полный перечень нарушений и обязал "Киевавтодор" все исправить. Но из 9 пунктов требований в УК выполнили лишь 2, и то бюрократические – провели анализ, написали отчет. А реальные нарушения исправлены не были. А все потому, что в "Киевавтодоре" прекрасно понимают, что ничего им за это не будет, поскольку по схеме стоят лично Кличко с Густєлєвим, которые получили с нее минимум 50 млн грн. Киевляне, в свою очередь, получили некондиционные столбы, которые могут в любой момент упасть, повредить имущество, покалечить или убить людей", – констатировал Кирилл Сазонов.

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