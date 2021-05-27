За дорученням Кличка і Густелева "Київавтодор" встановив іржаві ліхтарні стовпи за 150 млн грн - експерт

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 10792 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 45196 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 131612 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 168903 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 151878 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 154874 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106501 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87633 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 202012 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89402 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 85087 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 26176 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 39086 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 48028 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 64684 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 168858 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 202018 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 294231 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 459591 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 444117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12901 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37728 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42880 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43138 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43878 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

За дорученням Кличка і Густелева "Київавтодор" встановив іржаві ліхтарні стовпи за 150 млн грн - експерт

Київ • УНН

 • 11965 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. За дорученням міського голови Києва Віталія Кличка і його заступника Олександра Густєлєва комунальна корпорація "Київавтодор" встановила низькоякісні іржаві ліхтарні стовпи, витративши на це 150 мільйонів бюджетних гривень. Про це повідомив блогер і політичний експерт Кирило Сазонов, передає УНН із посиланням на "5-й канал".

За дорученням Кличка і Густелева "Київавтодор" встановив іржаві ліхтарні стовпи за 150 млн грн - експерт

"Кличко зі своїм заступником Густєлєвим, в минулому керівником "Київавтодору", не знаючи, на чому ще заробити бюджетних грошей, вирішили зробити це на установці вживаних стовпів освітлення. З їхньої "легкої руки" комунальна корпорація за п'ять років встановила киянам 2748 дефектних електроконструкцій на суму 151 млн грн", – повідомив він.

За його словами, спихнути на підрядника провину за неякісну роботу не вийде, мовляв, за фактом установки опор на об'єктах будівництва всі роботи були прийняті та оплачені КК "Київавтодор" повністю, претензій до якості не було – і анічичирк про невідповідність проєктам.

"Але фактично встановлювали стовпи іржавими, десь підфарбованими, десь замазаними мастикою. Водночас вони коштували на 34-38% дорожче за реальну вартість. А відповідно до документів, 42% укладених з підрядниками договорів не мають гарантій на проведені роботи, тобто навіть фірми, які установлювали "нові-старі" опори, не гарантують якість. Тільки уявіть, скільки грошей з бюджету міста витрачають на обслуговування та заміну таких ліхтарів!", – зазначив Сазонов.

Блогер також розповів, що порушення виявили внаслідок аудиту в самій КМДА, де заявили, що "закупівля і прийняття проведених будівельно-монтажних робіт з установки / заміни наявних опор на металеві, захищені методом гарячого цинкування типу ОКС-12 та ОКС-18 у 2015-2020 рр." виконана неякісно.

"Аудитор склав повний перелік порушень і зобов'язав "Київавтодор" все виправити. Але з 9 пунктів вимог у КК виконали лише 2, і то бюрократичні – провели аналіз, написали звіт. А реальні порушення виправлені не були. А все тому, що в "Київавтодорі" чудово розуміють, що нічого їм за це не буде, оскільки за схемою стоять особисто Кличко з Густєлєвим, які отримали з неї мінімум 50 млн грн. Кияни, своєю чергою, отримали некондиційні стовпи, які можуть будь-якої миті впасти, пошкодити майно, покалічити або вбити людей", – констатував Кирило Сазонов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40