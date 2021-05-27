За дорученням Кличка і Густелева "Київавтодор" встановив іржаві ліхтарні стовпи за 150 млн грн - експерт

"Кличко зі своїм заступником Густєлєвим, в минулому керівником "Київавтодору", не знаючи, на чому ще заробити бюджетних грошей, вирішили зробити це на установці вживаних стовпів освітлення. З їхньої "легкої руки" комунальна корпорація за п'ять років встановила киянам 2748 дефектних електроконструкцій на суму 151 млн грн", – повідомив він.

За його словами, спихнути на підрядника провину за неякісну роботу не вийде, мовляв, за фактом установки опор на об'єктах будівництва всі роботи були прийняті та оплачені КК "Київавтодор" повністю, претензій до якості не було – і анічичирк про невідповідність проєктам.

"Але фактично встановлювали стовпи іржавими, десь підфарбованими, десь замазаними мастикою. Водночас вони коштували на 34-38% дорожче за реальну вартість. А відповідно до документів, 42% укладених з підрядниками договорів не мають гарантій на проведені роботи, тобто навіть фірми, які установлювали "нові-старі" опори, не гарантують якість. Тільки уявіть, скільки грошей з бюджету міста витрачають на обслуговування та заміну таких ліхтарів!", – зазначив Сазонов.

Блогер також розповів, що порушення виявили внаслідок аудиту в самій КМДА, де заявили, що "закупівля і прийняття проведених будівельно-монтажних робіт з установки / заміни наявних опор на металеві, захищені методом гарячого цинкування типу ОКС-12 та ОКС-18 у 2015-2020 рр." виконана неякісно.

"Аудитор склав повний перелік порушень і зобов'язав "Київавтодор" все виправити. Але з 9 пунктів вимог у КК виконали лише 2, і то бюрократичні – провели аналіз, написали звіт. А реальні порушення виправлені не були. А все тому, що в "Київавтодорі" чудово розуміють, що нічого їм за це не буде, оскільки за схемою стоять особисто Кличко з Густєлєвим, які отримали з неї мінімум 50 млн грн. Кияни, своєю чергою, отримали некондиційні стовпи, які можуть будь-якої миті впасти, пошкодити майно, покалічити або вбити людей", – констатував Кирило Сазонов.